الصدر: التاريخ سيذكر نجاح الشعب العراقي في اختار رئيس حكومته

وكالات

قال مقتدى الصدر زعيم التيار الصدري العراقي، إن اليوم سيسجل التاريخ العراقي بأن الشعب هو من اختار رئيس الوزراء وليس الكتل البرلمانية، في خطوة تعزز مستقبل العراق.

وطالب الصدر، في تغريدة له على موقع "تويتر" باستمرار الحراك السلمي في العراق، حتى الانتهاء من تشكيل الحكومة العراقية وفقًا لطلبات الشعب العراقي.

ودعا، محمد علاوي، رئيس الحكومة المكلف لعدم الاستسلام للضغوطات الخارجية والداخلية، وأن يعلن عن برنامجه ويسرع في البدء بالانتخابات المبكرة.

وكان قد أعلن محمد توفيق علاوي، تكليفه رسميا كرئيس جديد للحكومة في العراق، وذلك وفقا لما نشره موقع "سكاي نيوز عربية".

ودعا الصدر، الشعب العراقي إلى التحلي بالصبر والاستمرار في تظاهراتهم السلمية من أجل مستقبل البلاد، مضيفًا أنه في حالة فشل علاوي في تشيل الحكومة فإن التيار الصدري سوف يدعم الشعب العراقي في كافة مطالبه.