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دبي تشهد انعقاد قمة الاقتصاد الرقمي المستقبلي "الإماراتي-الإسرائيلي"

05:09 ص الثلاثاء 08 ديسمبر 2020
دبي تشهد انعقاد قمة الاقتصاد الرقمي المستقبلي "الإماراتي-الإسرائيلي"

الإمارات وإسرائيل

دبي- (د ب أ):

بحث مسؤولون إماراتيون وإسرائيليون فرص التعاون في مجالات الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني والتنقل المستقبلي والرعاية الصحية.

وعقدت في دبي يوم الاثنين أعمال "قمة الاقتصاد الرقمي المستقبلي الإماراتي-الإسرائيلي"، وهي الأولى من نوعها وتأتي في أعقاب بدء العلاقات بين الإمارات وإسرائيل في سبتمبر الماضي، وشارك في جلسات القمة وزراء ومسؤولون حكوميون وقادة أعمال ومبتكرون وخبراء متخصصون في مجالات التقنية لاستعراض فرص التعاون بين الجانبين.

وجمعت القمة متخصصين في مجال الذكاء الاصطناعي والجيل الخامس والتنقّل المستقبلي والأمن الغذائي وتقنيات الخدمات المالية والأمن السيبراني والرعاية الصحية والتقنيات الزراعية، وتم التباحث حول فرص التعاون وإبرام صفقات جديدة مع شركات إماراتية وعالمية.

وناقش خبراء من قطاع التقنيات المالية من الإمارات وإسرائيل التغيرات التي طرأت على المشهد العام للقطاع.

الإمارات الاحتلال الإسرائيلي دبي الذكاء الاصطناعي

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