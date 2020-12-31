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روسيا تسعى للدوران حول القمر في خطوة تعتبر الأولى من نوعها

10:33 م الخميس 31 ديسمبر 2020
روسيا تسعى للدوران حول القمر في خطوة تعتبر الأولى من نوعها

القمر

موسكو - (أ ش أ):

أعلن المدير العام لمؤسسة الفضاء الروسية الحكومية "روسكوسموس"، ديمتري روجوزين، اليوم الخميس، أن روسيا سترسل، لأول مرة، مركبة فضائية وعلى متنها رواد فضاء للدوران حول القمر، وذلك في عام 2028.

وقال روجوزين في تصريحات أوردته وكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية "في عام 2028، يجب أن نرسل طاقما للدوران حول القمر، وفي عام 2030، سوف نحط بطاقمنا على القمر".

وفي وقت سابق ذكر المسؤول الروسي أن خطط رواد الفضاء للدوران حول القمر ستكون في عام 2029.

وكان من المقرر في الأصل استخدام الصاروخ الحامل الفائق الثقل من طراز "ينيسي"، لإرسال الأطقم إلى القمر، ولكن في ديسمبر الجاري، تبين أن صاروخ "أنجارا-إيه 5 بي" سيكون كافيا لهذا الغرض.

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الدوران حول القمر روسيا موسكو مركبة فضائية

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