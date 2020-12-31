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مفتي القدس يعرب عن تقديره لمواقف مفتي عُمان تجاه القضية الفلسطينية

04:45 م الخميس 31 ديسمبر 2020
مفتي القدس يعرب عن تقديره لمواقف مفتي عُمان تجاه القضية الفلسطينية

المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية الشيخ محمد ح

رام الله - أ ش أ

أعرب المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية وخطيب المسجد الأقصى المبارك الشيخ محمد حسين، اليوم الخميس، عن تقديره العميق للمواقف النبيلة للمفتي العام لسلطنة عُمان الشيخ أحمد بن حمد الخليلي، والعبارات الشجاعة التي جسدها تجاه قضية العرب والمسلمين الأولى، القضية الفلسطينية والمسجد الأقصى المبارك.

وأكد مفتي القدس - في رسالة خطية سلمها سفير دولة فلسطين لدى عمان تيسير جرادات لمفتي عمان، أوردتها وكالة الأنباء الفلسطينية - أن مواقف "الخليلي" تدل على عمق الانتماء والإيمان بقضايا الأمة العادلة.

من جهته، أعاد المفتي العام لسلطنة عُمان التأكيد على موقفه المساند للقضية الفلسطينية وحماية المقدسات الإسلامية والحفاظ على طابعها العربي والإسلامي، متمنيا للشعب الفلسطيني التمكن من تحقیق حقوقه العادلة والمشروعة.

هذا المحتوى من

Asha
الشيخ محمد حسين مفتي القدس مفتي عمان القضية الفلسطينية

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