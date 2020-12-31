ظريف يُغرّد مودعًا 2020:عام ملئ بالكرب..نأمل بانتهاء "الحقبة الجنونية"
وكالات:
عبر وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، عن أمنيته بأن يحمل العام المقبل معه نهاية حقبة "جنونية" استمرت 4 سنوات، في إشارة لسنوات حكم الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب.
وكتب ظريف بالإنجليزية عبر تويتر الخميس: "مع اقترابنا من نهاية عام مليء بالكرب، دعونا نأمل في حدوث انطلاقات جديدة في العام المقبل، وانتهاء الحقبة الجنونية من ازدراء القانون والتعددية، وهي حقبة استمرت أربع سنوات وتسببت في الكثير من إراقة الدماء والإرهاب والوحشية".
ودعا ظريف إلى تضافر الجهود لجعل عام 2021 "عاما جديدا يسوده السلام والصحة والسعادة".
As we end a year of anguish, let us hope for new beginnings in the coming year, ending the insane era of contempt for law and multilateralism—a four-year one that caused so much bloodshed, terror & cruelty.— Javad Zarif (@JZarif) December 31, 2020
Let's join together to make 2021 a peaceful, healthy & Happy New Year. pic.twitter.com/jIAozeyHlV
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