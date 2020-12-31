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مقتل وإصابة 3 أشخاص جراء انفجار عبوة ناسفة في كابول

10:35 ص الخميس 31 ديسمبر 2020
مقتل وإصابة 3 أشخاص جراء انفجار عبوة ناسفة في كابول

أرشيفية

كابول- أ ش أ:

أعلنت شرطة العاصمة الأفغانية كابول، مقتل شخص وإصابة اثنين آخرين جراء انفجار عبوة ناسفة في العاصمة صباح اليوم الخميس.

وقال المتحدث باسم شرطة كابول فردوس فارامارز، في تصريحات أوردتها وكالة أنباء "خاما برس" الأفغانية، إن الانفجار وقع في منطقة تشيهيل ستون في تمام الساعة الثامنة صباحًا بالتوقيت المحلي لكابول.

وأوضح المتحدث أن العبوة الناسفة استهدفت سيارة اعتقد منفذو الهجوم أنها حكومية لأن لوحة أرقام السيارة ذات لون أسود.

ولم يتم الكشف عن هويات ضحايا الهجوم حتى الآن إلا أن وسائل إعلام أفغانية ذكرت أن السيارة كانت تقل موظفي المكتب الإداري الخاص بالقصر الرئاسي الأفغاني.

ولم يعلن أي تنظيم مسئوليته عن الهجوم حتى الآن.

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كابول انفجار عبوة ناسفة فردوس فارامارز

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