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سماع دوي انفجار كبير في محيط العاصمة السورية دمشق

02:15 ص الأربعاء 30 ديسمبر 2020
سماع دوي انفجار كبير في محيط العاصمة السورية دمشق

أرشيفية

دمشق - (د ب أ):
أفاد مراسل وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأربعاء بسماع دوي انفجار كبير في محيط العاصمة السورية دمشق.

وكانت وكالة الأنباء السورية (سانا) أفادت قبل قليل بأن الدفاعات الجوية للجيش السوري تصدت لـ"عدوان إسرائيلي" في أجواء ريف دمشق.

حادث انفجار دمشق سوريا

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