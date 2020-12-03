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الأمم المتحدة: أكثر من مليار شخص ربما يعيشون في فقر بحلول 2030 بسبب كورونا

08:10 ص الخميس 03 ديسمبر 2020
الأمم المتحدة: أكثر من مليار شخص ربما يعيشون في فقر بحلول 2030 بسبب كورونا

الأمم المتحدة

نيويورك - (د ب أ):
كشفت دراسة للأمم المتحدة نشرت اليوم الخميس عن أن أكثر من مليار شخص ربما يعيشون في فقر مدقع بحلول عام 2030 بسبب الآثار طويلة المدى لجائحة فيروس كورونا.

وذكر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أنه يمكن الوصول إلى هذا الرقم إذا امتد أمد الانتعاش واستمرت الأزمة الاقتصادية، مما يدفع 207 ملايين شخص إضافي إلى دائرة الفقر.

وترى الدراسة بناء على معدلات الوفيات الحالية وتوقعات النمو من جانب صندوق النقد الدولي، أن 44 مليون شخص آخرين سيندفعون تحت خط الفقر على مدار الأعوام العشرة المقبلة.

وذكر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أنه يمكن رغم ذلك تفادي زيادة الفقر المدقع، فمن خلال الاستثمارات في برامج الرعاية الاجتماعية والحوكمة والرقمنة والاقتصاد الصديق للبيئة، يمكن أن يتم تخطي مسار التنمية لما قبل الجائحة، مما ينتشل 146 مليون شخص من الفقر.

وقال أكيم شتاينر، مدير البرنامج خلال مؤتمر صحفي: "جائحة كوفيد – 19 نقطة تحول والخيارات التي يتخذها القادة حاليا يمكن أن تأخذ العالم في مسارات مختلفة للغاية".

وأضاف: "لدينا فرصة للاستثمار في عقد من العمل الذي لا يساعد الأشخاص على التعافي فحسب من كوفيد – 19، بل يعيد تحديد مسار التنمية للشعوب والكوكب باتجاه مستقبل أكثر عدلا ومرونة وحفاظا على البيئة".

الأمم المتحدة فيروس كورونا فقر مدقع عام 2030

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