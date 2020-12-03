حصيلة إصابات الهند بفيروس كورونا تكسر حاجز التسعة ملايين ونصف المليون إصابة
نيودلهي - (أ ش أ):
كسرت حصيلة الإصابات بفيروس كورونا في الهند حاجز التسعة ملايين ونصف المليون حالة بعد تسجيل أحدث الإحصائيات خلال الساعات الـ24 الماضية والتي بلغ عدد الحالات الجديدة خلالها 35 ألفًا و551 شخصًا.
وذكرت وزارة الصحة -وفق ما أوردته صحيفة تايمز أوف إنديا الهندية اليوم الخميس- أن إجمالي الإصابات في الهند وصل إلى تسعة ملايين و534 ألفا و965 حالة.
وأضافت أن البلاد سجلت أيضا خلال الفترة نفسها 526 حالة وفاة جديدة، ليصل بذلك تراكمي الوفيات منذ بدء الجائحة إلى 138 ألفا و648 وفاة.
ووفقا لأحدث البيانات، يبلغ عدد الحالات النشطة في الهند حاليا 422 ألفًا و943 حالة، وارتفع عدد المتعافين إلى 8 ملايين و973 ألفًا و373 شخصًا بزيادة قدرها 40 ألفًا و726 حالة تعاف خلال الـ24 ساعة الماضية.
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