أكثر الكلمات إنتشاراً

بيج رامي لقاح كورونا الدوري المصري سد النهضة الطقس أسعار الذهب فيروس كورونا

زورقان حربيان إسرائيليان يخرقان المياه الإقليمية اللبنانية

01:11 ص الثلاثاء 29 ديسمبر 2020
زورقان حربيان إسرائيليان يخرقان المياه الإقليمية اللبنانية

زورق حرب - ارشيفية

بيروت - (د ب أ):
خرق زورقان حربيان إسرائيليان المياه الإقليمية اللبنانية مقابل منطقة رأس الناقورة جنوب لبنان، وأقدم عناصرهما على إلقاء قنابل مضيئة فوق البقعة البحرية المذكورة.

وقال بيان صادر عن قيادة الجيش اللبناني مساء الإثنين إنه "بتاريخ 28 /12 /2020 عند الساعة 0310، خرق زورق حربي تابع للعدو الإسرائيلي المياه الإقليمية اللبنانية مقابل رأس الناقورة، لمسافة حوالى 203 أمتار ولمدة دقيقتين، حيث أقدم عناصره على إلقاء قنبلة مضيئة فوق البقعة البحرية المذكورة".

وتتم متابعة موضوع الخرق، بحسب البيان " بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان".

وفي بيان منفصل أعلنت قيادة الجيش أنه" بتاريخ 27/ 12/ 2020 عند الساعة 2237، خرق زورق حربي تابع للعدو الإسرائيلي المياه الإقليمية اللبنانية مقابل رأس الناقورة، لمسافة حوالى 259 متراً ولمدة دقيقتين، حيث أقدم عناصره على إلقاء قنبلة مضيئة عدد 2 فوق البقعة البحرية المذكورة".

وتتم متابعة موضوع الخرق" بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان".

يذكر أن لبنان يتهم إسرائيل بخرق أجوائه ومياهه الإقليمية بشكل شبه يومي. ويطالب لبنان الأمم المتحدة بالضغط على إسرائيل لوقف خروقاتها.

زورق حرب بيروت الاحتلال الإسرائيلي لبنان

الخبر التالى:

الجيش الإسرائيلي: تفعيل صفارات الإنذار بعد رصد إطلاق قذيفة صاروخية من قطاع غزة

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 133900

    عدد المصابين

  • 110436

    عدد المتعافين

  • 7466

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 81195758

    عدد المصابين

  • 57347933

    عدد المتعافين

  • 1773236

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:"زيادة كبيرة".. الصحة تعلن بيان كورونا ليوم الاثنين

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا