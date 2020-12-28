تنديد فلسطيني بقرار إسرائيل عدم تطعيم الأسرى الفلسطينيين ضد كورونا

رام الله - (د ب أ)

نددت أوساط فلسطينية اليوم الاثنين، بقرار إسرائيل عدم تطعيم الأسرى الفلسطينيين في سجونها ضد فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض (كوفيد-19).

وأدان رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية بحسب بيان صادر عن الحكومة، قرار إسرائيل وحملها المسؤولية كاملة عن حياة الأسرى.

وطالب اشتية بتوفير التطعيم للأسرى تحت إشراف ورقابة اللجنة الدولية للصليب الأحمر.

من جهتها، قالت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" إن قرار إسرائيل "يخالف القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وخاصة اتفاقيات جنيف".

وأضافت الحركة أن القرار "جريمة حرب تنتهك فيها دولة الاحتلال حقوق الأسرى في سجونها، وتعكس العنصرية تجاه غير اليهود".

وفي السياق، حمل نادي الأسير الفلسطيني إسرائيل المسؤولية الكاملة عن حياة ومصير الأسرى في ضوء عدم تقديم لقاح كورونا لهم.

واعتبر نادي الأسير أن القرار الإسرائيلي "انتهاك جديد يضاف إلى قائمة طويلة من الانتهاكات لحق الأسير بالعلاج، ودليل جديد على جريمة الإهمال الطبي في سجون إسرائيل".

كما طالب تجمع المؤسسات الحقوقية (حرية) المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل لتقديم لقاحات فيروس كورونا تحت إشراف دولي للأسرى الفلسطينيين.

وكانت صحيفة "هآرتس" أوردت أن قرارا صدر عن وزارة الداخلية الإسرائيلية بعدم تطعيم الأسرى الفلسطينيين ضد كورونا واقتصاره في هذه المرحلة على سلطات وإدارة السجون.

وتعتقل إسرائيل ما يزيد عن أربعة آلاف أسير فلسطيني بينهم نحو 700 حالة مرضية بحسب إحصائيات فلسطينية رسمية.

وسبق أن ذكرت منظمات حقوقية أن نحو 140 أسيرا فلسطينيا أصيبوا بفيروس كورونا داخل سجن إسرائيلي.