البرازيل: لقاح كورونا سيتم توزيعه بالتساوي على الولايات

برازيليا - (د ب أ)

ذكر وزير الصحة البرازيلي إداوردو باتويسلا، في حوار مع قناة "تي في برازيل" الرسمية، أنه سوف يتم توزيع اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد بالتساوي بين الولايات البرازيلية.

وتوقعت وزارة الصحة توفُر 7ر24 مليون جرعة من اللقاح في يناير لتبدأ حملة تطعيم للفئات ذات الأولية بنهاية ذلك الشهر، بحسب ما نقلته وكالة بلومبرج للأنباء.

ومن المفترض أن تبدأ حملة تطعيم الجمهور العام بعد أربعة أشهر من تلقي الفئات ذات الأولية اللقاح.