البرازيل: لقاح كورونا سيتم توزيعه بالتساوي على الولايات
برازيليا - (د ب أ)
ذكر وزير الصحة البرازيلي إداوردو باتويسلا، في حوار مع قناة "تي في برازيل" الرسمية، أنه سوف يتم توزيع اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد بالتساوي بين الولايات البرازيلية.
وتوقعت وزارة الصحة توفُر 7ر24 مليون جرعة من اللقاح في يناير لتبدأ حملة تطعيم للفئات ذات الأولية بنهاية ذلك الشهر، بحسب ما نقلته وكالة بلومبرج للأنباء.
ومن المفترض أن تبدأ حملة تطعيم الجمهور العام بعد أربعة أشهر من تلقي الفئات ذات الأولية اللقاح.
كورونا.. لحظة بلحظة
كورونا فى مصر
-
132541
عدد المصابين
-
110015
عدد المتعافين
-
7405
عدد الوفيات
كورونا فى العالم
-
81070218
عدد المصابين
-
57198975
عدد المتعافين
-
1770625
عدد الوفيات
إعلان