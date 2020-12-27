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الصين تعلق حركة الطيران مع بريطانيا بسبب سلالة كورونا الجديدة

02:40 م الأحد 27 ديسمبر 2020
الصين تعلق حركة الطيران مع بريطانيا بسبب سلالة كورونا الجديدة

الصين

وكالات:

أعلنت السلطات الصينية، اليوم الأحد، عن تعليق حركة الطيران مع بريطانيا على خلفية اكتشاف سلالة جديدة سريعة الانتشار من فيروس كورونا في المملكة المتحدة، حسبما نقلت روسيا اليوم الإخبارية.

وأوضحت هيئة الطيران المدني الصينية، في بيان، أن الإجراء سيبقى ساريا حتى 10 يناير القادم، مضيفة أن القرار يشمل شركات الطيران الصينية الوطنية والأجنبية على حد سواء.

وفي 14 ديسمبر، أعلن وزير الصحة البريطاني، مات هانكوك، أن الباحثين اكتشفوا سلالة جديدة من فيروس كورونا المستجد، يمكن أن تكون وراء تفشي عدوى "كوفيد-19" بوتيرة سريعة في جنوب شرق بريطانيا.

وأضاف أن التحليل الأولي يدل على أن السلالة الجديدة تنتشر بسرعة كبيرة، أما قدرتها على الإصابة فقد تزيد قدرة السلالات المعدية السابقة بنسبة 70%.

الصين بريطانيا فيروس كورونا كوفيد 19

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