تسلسل زمني: 2020 عام الجائحة.. سنة لن تغيب عن الذاكرة (3)

برلين- (د ب أ):

عندما أعادت مدينة ملاهي في اليابان تشغيل القطار الأفعواني بها في وقت سابق هذا العام، طلبت من الناس إغلاق أفواههم خشية انتشار فيروس كورونا. وكان على أي راكب يشعر بالحاجة إلى الصياح أو الصراخ أن يحاول فعل ذلك في هدوء.

وجاء في التحذير: "من فضلكم، اصرخوا داخل قلوبكم". وهي عبارة قد تصلح شعارا ملائما لعام شهد وباء قلب رأسا على عقب كل شئ كان يجرى التعامل معه وكأنه أمر مسلم به.

وفيما يلي بعض أهم الأحداث التي شهدها الربع الثالث من العام:

أول يوليو: أقرت روسيا استفتاء يسمح للرئيس الروسي فلاديمير بوتين بالبقاء في منصبه حتى عام 2036. ولم يتم مراقبة التصويت بشكل مستقل من جانب منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، وزعم ساسة معارضون أن الحصيلة الرسمية للأصوات مفبركة.

أول يوليو: قدمت بريطانيا عرضا بمنح الجنسية لمواطني هونج كونج، وتلقفه بسرعة الناشط ناثان لو، الذي يسعى للحصول على اللجوء في ديسمبر.

3 يوليو: مقتل مالايقل عن 174شخصا جراءانهيار أرضي في منجم للأحجار الكريمة بميانمار .

3 يوليو: ألمانيا تلزم نفسها بإنهاء عمليات تعدين الفحم واستخراجه بحلول عام 2038.

5 يوليو: فوز رئيس الوزراء الكرواتي المحافظ أندريه بلينكوفيتش وحزبه، "الاتحاد الديمقراطي الكرواتي"، بولاية أخرى بأغلبية ساحقة في انتخابات برلمانية مبكرة.

5 يوليو: فوز مرشح المعارضة لويس أبينادر في الانتخابات الرئاسية بجمهورية الدومينيكان.

7 يوليو: إصابة الرئيس البرازيلي جاير بولسونارو بفيروس كورونا المستجد.

11 يوليو : تجمع عشرات الآلاف في جميع أنحاء منطقة خاباروفسك بأقصى شرق روسيا مطالبين بالإفراج عن الحاكم سيرجي فورجال ، الذي تم احتجازه على خلفية اتهامات بالتورط في عدة جرائم قتل قبل حوالي 15 عاما. واستمرت الاحتجاجات عدة أشهر.

2 يوليو: إعادة انتخاب الرئيس البولندي أندريه دودا بعد جولة ثانية من الانتخابات الرئاسية.

13 يوليو : انطلاق احتجاجات في بلغاريا بسبب رفض رئيس الوزراء بويكو بوريسوف التنحي، رغم مزاعم الفساد.

15 يوليو: قراصنة الشبكات الالكترونية يعرقلون العديد من الحسابات رفيعة المستوى على موقع "تويتر"، بينها حسابات بيل جيتس، مؤسس شركة مايكروسوفت، و الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما.

15 يوليو: مقدونيا الشمالية تجري انتخابات مبكرة كانت مقررة في الأساس في شهر أبريل، وتم تأجيلها بسبب تفشي وباء كورونا. وفاز الديمقراطي الاشتراكي زوران زاييف بولاية جديدة، بأغلبية ضئيلة.

16 يوليو:ترحيل إيميليو لوزويا، الرئيس السابق لشركة النفط الوطنية المكسيكية "بيمكس" ، من إسبانيا على خليفة تهم بالفساد.

17 يوليو: طالب مسؤولو ولاية أوريجون الأمريكية الحكومة الاتحادية بسحب قوات الأمن التي تم إرسالها إلى بورتلاند لتهدئة الاوضاع بعد اندلاع احتجاجات عقب وفاة المواطن الأمريكي من أصول أفريقية، جورج فلويد وهو في عهدة الشرطة.

21 يوليو: زعماء الاتحاد الأوروبي يوافقون على حشد الموارد من أجل إطلاق حزمة تحفيز وميزانية تاريخية بقيمة 8ر1 تريليون يورو لمساعدة اقتصاد التكتل على التعافي من تداعيات جائحة فيروس كورونا.

23 يوليو: الحكم على عجوز 93 عاما كان يعمل حارسا في معسكر اعتقال نازي في أواخر فترة المراهقة ، بالسجن لمدة عامين مع وقف التنفيذ، بعدما أدين بتقديم المساعدة في ارتكاب جريمة قتل. ومن المرجح أن تكون هذه واحدة من المحاكمات الأخيرة في ألمانيا فيما يتعلق بالحقبة النازية.

24 يوليو: افتتاح آيا صوفيا لإقامة الصلاة الإسلامية للمرة الأولى منذ 86 عاما ، بعد أن أعيد تحويل المتحف إلى مسجد بموجب مرسوم رئاسي أثار جدلا.

26 يوليو: فوز يوفنتوس بدوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم للمرة التاسعة على التوالي.

30 يوليو: الولايات المتحدة تعلن تراجع إجمالي الناتج المحلي بنسبة 9ر32% على أساس سنوي، جراء تداعيات جائحة كورونا على اقتصاد البلاد. وكان ذلك أكبر انخفاض تشهده البلاد منذ بدء تسجيل معدلات نمو أو انخفاض إجمالي الناتج المحلي في عام 1947.

أول أغسطس: ملك إسبانيا السابق خوان كارلوس يغادر البلاد إلى دولة الإمارات العربية المتحدة وسط مزاعم بالرشوة.

4 أغسطس: انفجار قوي في بيروت يحدث دمارا في العاصمة اللبنانية، ومقتل ما لا يقل عن 190 شخصاً. وأدى الانفجار الناجم عن تخزين أطنان من مادة نترات الأمونيوم في الميناء إلى تأجيج احتجاجات في الشوارع استمرت عدة أشهر ضد الطبقة الحاكمة في لبنان، ودفع الحكومة إلى الاستقالة. وفي ديسمبر، تم توجيه اتهامات بالاهمال إلى رئيس الوزراء المؤقت حسان دياب، وثلاثة آخرين.

5 أغسطس: رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي يضع حجر الأساس لمعبد في أيوديا ، في موقع مسجد دمرته حشود من الهندوس في عام 1992.

5 أغسطس : وضع الرئيس الكولومبي السابق الفارو أوريبي رهن الإقامة الجبرية في إطار التحقيق معه بتهمة دفع أشخاص إلى الإدلاء بشهادات زور، وحجب معلومات، أو عدم الأدلاء بشهادتهم. وتم اطلاق سراح أوريبي في العاشر من أكتوبر.

6 أغسطس: بعد جنوح السفينة اليابانية واكاشيو في يوليو قبالة سواحل موريشيوس، بدأ النفط يتسرب منها قبل أن تنشطر إلى نصفين في وقت لاحق من نفس الشهر، مما أطلق حملة تنظيف ضخمة لإزالة بقع النفط المتسرب .

6 أغسطس: الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يصدر أمرا للشركات الأمريكية بقطع العلاقات مع الشركة الصينية التي تقوم على تشغيل تطبيق تيك توك لمشاركة مقاطع الفيديو، بذريعة حماية الأمن القومي لبلاده. واطلقت هذه الخطوة عملية سوف تبيع بموجبها الشركة الصينية نفسها إلى شركة في الولايات المتحدة، لكي تظل نشطة في الأسواق الأمريكية.

9 أغسطس: أعلن رئيس بيلاروس ألكسندر لوكاشينكو الذي يحكم البلاد منذ فترة طويلة، فوزه في الانتخابات الرئاسية، مما أطلق اتهامات بحدوث تزوير، واحتجاجات مناهضة للحكومة استمرت على مدار بقية العام.

10 أغسطس: أثارت تركيا توترات دولية بإرسال سفينة أبحاث إلى المياه الغنية بالغاز في شرق البحر المتوسط، وهي منطقة تدعي اليونان سيادتها عليها.

11 أغسطس: الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يعلن أن مختبرا حكوميا في بلاده قام بتطوير لقاح مضاد لفيروس كورونا، أطلق عليه اسم "سبوتنيك V"، وأعرب عن دعمه الشخصي له، مضيفا أن إحدى بناته تلقت اللقاح دون حدوث آثار جانبية سوى المعاناة من حمى طفيفة مؤقتة.

12أغسطس: ريطانيا تدخل رسميا في حالة ركود اقتصادي للمرة الأولى منذ 11 عاما.

12 أغسطس: انقلاب عسكري في دولة مالي يطيح بالرئيس إبراهيم بوبكر كيتا وحكومته وسط مزاعم بالفساد والتلاعب بالانتخابات.

18 أغسطس: حاكم ولاية كاليفورنيا الأمريكيي، جافين نيوسوم، يعلن حالة الطوارئ نظرا لخروج حرائق الغابات عن السيطرة.

20 أغسطس: فقد زعيم المعارضة الروسية أليكسي نافالني وعيه وهو على متن طائرة فوق سيبيريا. وتم نقله في النهاية إلى العاصمة الألمانية برلين لتلقي العلاج ، حيث شخّص الأطباء حالته على أنه كان ضحية لعملية تسميم. وتم السماح له بالخروج من المستشفى بعد شهر.

23 أغسطس: تتويج بايرن ميونخ بلقب دوري أبطال أوروبا للمرة السادسة ، بعد فوزه بهدف دون رد على فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، محققا بذلك فوزا ثلاثيا بعد حصد بطولة الدوري الألماني (بوندسليجا) وكأس ألمانيا.

25 أغسطس: منظمة الصحة العالمية تعلن القضاء على مرض شلل الأطفال في أفريقيا.

26 أغسطس: استقالة المفوض الشؤون التجارية بالاتحاد الأوروبي، فيل هوجان، بعد انتهاكه قيود مكافحة فيروس كورونا في أيرلندا.

26 أغسطس: مقتل حوالي 130 شخصا في أفغانستان جراء الفيضانات.

27 أغسطس: صدور حكم بالسجن مدى الحياة دون عفو مشروط، بحق الأسترالي برينتون تارانت ، بعد إدانته بقتل 51 من المصلين في مسجدين بمدينة كرايستشيرش النيوزيلندية في آذار/مارس من عام 2019 . وكان هذا أول حكم من نوعه في تاريخ نيوزيلندا.

29 أغسطس:مئات المتطرفين اليمينيين في ألمانيا يقتحمون درج البرلمان الألماني على هامش مسيرة حاشدة اعتراضا على قيود مكافحة فيروس كورونا في العاصمة برلين.

30 أغسطس: الحزب الاشتراكي الديمقراطي في مونتنيجرو(الجبل الاسود) يخسر الانتخابات البرلمانية ، مما يعني أنهم على وشك فقدان السلطة لأول مرة منذ عام 1990.

31 أغسطس: بعد عدة أشهر من المحادثات، توصلت الأرجنتين إلى اتفاق مع جميع دائنيها تقريبا لإعادة هيكلة ديون تبلغ قيمتها 65 مليار دولار.

31 أغسطس: إلقاء القبض في رواندا على بول روسيساباجينا على خلفية اتهامات بالإرهاب. وروسيساباجينا مدير فندق تمكن من إنقاذ أرواح أكثر من آلف شخص خلال عمليات الإبادة الجماعية في رواندا في عام 1994 ، وقد تحول ذلك إلى فيلم هوليوود "فندق رواندا".

أول سبتمبر: محكمة سودانية تبدأ محاكمة الرئيس المخلوع عمر البشير لقيادته انقلابا عسكريا أوصله إلى مقاليد السلطة قبل 31 عاما.

2 سبتمبر: غرقت سفينة ترفع علم بنما وعلى متنها أكثر من 5الاف رأس من الماشية خلال عاصفة في بحر الصين الشرقي ، مما أودى بحياة افراد الطاقم البالغ عددهم40.

3 سبتمبر: محكمة في سلوفاكيا تقضي ببراءة المليونير ماريان كوشنر من تهمة القتل المأجور التي أودت بحياة الصحفي الاستقصائي يان كوتشياك وصديقته في عام 2018. وكانت جريمة القتل أصابت البلاد بصدمة وأحدثت اضطرابا في السياسة الوطنية.

7 سبتمبر: السعودية تخفف أحكام الإعدام بحق خمسة أشخاص أدينوا في جريمة قتل الصحفي جمال خاشقجي في 2018 داخل قنصلية المملكة بمدينة اسطنبول التركية. وقال أبناء خاشقجي إنهم عفوا عن قتلة أبيهم.

8 سبتمبر: حريق مدمر يأتي على مخيم موريا للاجئين بجزيرة ليسبوس اليونانية، وتضرر 12 ألف شخص.

9 سبتمبر: اندلاع احتجاجات عنيفة في كولومبيا بعد اتهام ضابطي شرطة بقتل رجل تردد أنه انتهك قيود مكافحة فيروس كورونا. واستمرت أعمال الشغب على مدار عدة أيام ، واسفرت عن مقتل 13 شخصا.

12 سبتمبر: انطلاق محادثات السلام بين جماعة طالبان المسلحة والحكومة الأفغانية في قطر. وبحلول ديسمبر، احرزت المحادثات تقدما ووصلت إلى النقطة التي أصبح عندها الطرفان على استعداد لبدء مناقشة جدول الأعمال.

15 سبتمبر: الإمارات العربية المتحدة والبحرين توقعان اتفاقيتين، لتطبيع العلاقات مع إسرائيل، بوساطة أمريكية، في خطوة هي الأولى من نوعها من جانب أي دولة خليجية عربية.

16 سبتمبر: إيقاف ثلاثين ضابطا عن العمل بعد أن وجد محققون أن أفرادا من الشرطة الألمانية ينشطون في مجموعات الدردشة اليمينية المتطرفة على الإنترنت.

16 سبتمبر: يوشيهيدي سوجا يخلف شينزو آبي في رئاسة وزراء اليابان، بعد تنحي الآخير لأسباب صحية.

18 سبتمبر: خبراء الأرصاد الجوية في الولايات المتحدة يبدأون تتبع العاصفة شبه الاستوائية "ألفا". وكانت هذه المرة الثانية التي يستخدم فيها باحثو الطقس جميع أسماء العواصف، وقد اضطروا إلى البدء في استخدام الأبجدية اليونانية لتحديد الأسماء. كان عام 2020 هو أكثر مواسم الأعاصير نشاطًا في المحيط الأطلسي.

24 سبتمبر: في عقوبة غيرمسبوقة تقريبا، أقال البابا فرانسيس الكاردينال الإيطالي أنجيلو بيكيو من منصب رفيع في الفاتيكان، على خلفية مزاعم بحدوث عمليات اختلاس.

27 سبتمبر: اندلاع القتال بين أرمينيا واذربيجان بهدف السيطرة على منطقة ناجورنو كاراباخ . وتوقف القتال في التاسع من نوفمبر بموجب اتفاق تم التوصل إليه بوساطة روسية. وتضمن الاتفاق قيام أرمينيا بإعادة أجزاء من الأراضي إلى أذربيجان ، وهي خطوة أثارت غضبا في أرمينيا.

27 سبتمبر: أطلقت الحكومة اليمنية المدعومة من السعودية، والمتمردون الحوثيون الذين تدعمهم إيران سراح 1081 معتقلا وسجينا في إطارصفقة تبادل بوساطة الأمم المتحدة.

30 سبتمبر: الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح يصبح أميرا لدولة الكويت بعد وفاة أخيه غير الشقيق، أمير البلاد السابق الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح.