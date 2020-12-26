أكثر الكلمات إنتشاراً

لاشين إبراهيم لقاح كورونا الدوري المصري سد النهضة الطقس أسعار الذهب فيروس كورونا

السعودية: السلالة كورونا الجديدة لا تصيب بالمرض الشديد

05:20 م السبت 26 ديسمبر 2020
السعودية: السلالة كورونا الجديدة لا تصيب بالمرض الشديد

وزارة الصحة السعودية

الرياض - (د ب أ)

قال وكيل وزارة الصحة السعودية المساعد للصحة الوقائية، الدكتور عبدالله عسيري، إن السلالة الجديدة لفيروس كورونا لا تصيب بالمرض الشديد، وليست أكثر ضراوة من السلالات السابقة للفيروس.

وأضاف عسيري ، في بيان له اليوم السبت، أنه بدون التحور، فإن فيروسات كورونا نادرًا ما تصيب الشخص مرتين، مشيرًا إلى أن الأجسام المناعية التي يطورها الجسم والمناعة، قادرة على منع الإصابة الثانية مدة تصل إلى 4 أو 5 أشهر.

ودعت وزارة الصحة السعودية الجميع إلى الحرص على غسل اليدين بالماء والصابون فهو أهم وسيلة للوقاية من فيروس كورونا، كما يلزم كل شخص عند خروجه من المنزل ارتداء كمامة سواءً طبية أو قماشية أو غطاء محكم على الأنف والفم، ويستثنى من ذلك من كان بمفرده في مكان مغلق.

وجدّدت وزارة الصحة التوصية لكل مَنْ لديه أعراض التوجه لعيادات خصصتها الوزارة لخدمة مَنْ يشعر بأعراض فيروس كورونا المستجد، أو مراكز التأكد التي تم تخصيصها لخدمة الذين لا يشكون أعراضًا، أو لديهم أعراض خفيفة، ويظنون أنه حدثت لهم مخالطة لشخص مصاب وذلك بحجز موعد من خلال تطبيق "صحتي".

وكانت وزارة الصحة السعودية أعلنت في وقت سابق اليوم،ارتفاع إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في المملكة إلى 362066 حالة مؤكدة، بزيادة 163 إصابة عن المسجلة يوم أمس الجمعة والتي بلغت 178 حالة.

وأشارت الوزارة إلى تسجيل 8 حالات وفاة جديدة، ليصل عدد الوفيات الكلي إلى 6176 حالة.

وتم تسجيل 189 حالة تعافٍ جديدة، لترتفع الحالات الإجمالية للتعافي إلى 353004 حالة، (97 بالمئة من إجمالي الإصابات المسجلة).

وزارة الصحة السعودية السعودية السلالة الجديدة لفيروس كورونا فيروس كورونا

الخبر التالى:

الأردن: 1050 إصابة جديدة بكورونا.. والإجمالي يرتفع إلى 3ر286 ألف حالة

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 130126

    عدد المصابين

  • 108985

    عدد المتعافين

  • 7309

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 79729121

    عدد المصابين

  • 56125761

    عدد المتعافين

  • 1749340

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:الأعلى للجامعات: انتظام الدراسة في الكليات.. وامتحانات الترم الأول بمنظومة التعليم الهجين

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا