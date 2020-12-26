أكثر الكلمات إنتشاراً

لاشين إبراهيم لقاح كورونا الدوري المصري سد النهضة الطقس أسعار الذهب فيروس كورونا

زوار كوبا سيضطرون إلى تقديم اختبار سلبي لكورونا اعتبارا من 10 يناير

09:59 ص السبت 26 ديسمبر 2020
زوار كوبا سيضطرون إلى تقديم اختبار سلبي لكورونا اعتبارا من 10 يناير

كوبا

هافانا- (د ب أ):

سيضطر زوار كوبا إلى تقديم اختبار سلبي لفيروس كورونا المستجد للدخول إلى البلاد اعتبارا من 10 يناير المقبل، حسبما ذكرت صحيفة جرانما التابعة للحزب الشيوعي في البلاد يوم الجمعة.

ولن يتم قبول نتائج الاختبارات إلا التي أجريت في غضون 72 ساعة قبل المغادرة، وفقًا للتقرير.

وأعلنت كوبا تسجيل 217 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد يوم الأربعاء. وكان هذا هو أعلى رقم مسجل في يوم واحد منذ أن ضرب الوباء كوبا في 11 مارس.

وسجلت كوبا، التي يبلغ عدد سكانها 11 مليون نسمة، حتى الآن نحو 11000 إصابة بفيروس كورونا و140 حالة وفاة مرتبطة بالفيروس.

كوبا اختبار سلبي لكورونا فيروس كورونا

الخبر التالى:

ثلاثة تفجيرات في كابول ومقتل عنصري شرطة أفغانيين

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 128993

    عدد المصابين

  • 108474

    عدد المتعافين

  • 7260

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 79729121

    عدد المصابين

  • 56125761

    عدد المتعافين

  • 1749340

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:زيادة كبيرة.. الصحة تعلن بيان كورونا ليوم الجمعة

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا