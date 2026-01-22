إعلان

إطلالات جريئة.. جورجينا رودريجيز تخطف الأنظار (20 صورة)

كتب : سهيلة أسامة

04:09 م 22/01/2026 تعديل في 04:41 م
    بإطلالة جريئة جورجينا تثير الجدل
    بفستان بني قصير جورجينا تتألق - Copy
    بفستان بني قصير جورجينا تتألق
    جورجينا بإطلالة جريئة داخل الطائرة
    جورجينا بإطلالة صيفية
    بإطلالة كاجوال جورجينا تخطف الأنظار
    جورجينا بمكياج ناعم
    جورجينا تتألق بفستان أبيض جريء
    جورجينا بفستان أنيقة
    بفتان أسود جريء جورجينا تخطف الأنظار
    جورجينا تتألق بفستان أسود محتشم
    جورجينا تتألق بفستان جريء
    جورجينا عبر إنستجرام
    جوروجينا جريئة
    جورجينا تخطف الأنظار داخل سيارتها الفارهه
    جورينا بكاش مايوة جريء
    جورينا تتألق بإطلالة وردية كاجوال
    من أمام الطائرة جورجينا تخطف الأنظار
    سيلفي جورجينا
    جورجينا تخطف الأنظار بفستانها الأزرق

اعتادت عارضة الأزياء الإسبانية جورجينا رودريجيز على جذب الأنظار وإثارة الجدل من خلال صورها وإطلالاتها الجريئة، سواء في حياتها اليومية أو أثناء حضور المناسبات والحفلات.

وتشارك جورجينا -صديقة اللاعب البرتغالي كريستيانو رونالدو- متابعيها عبر حسابها على "إنستجرام"، الذي وصل عدد متابعيه إلى 71.9 مليون حول العالم.

ويعرض لكم "مصراوي" 20 صورة لـ أبرز الإطلالات التي أثارت ضجة خلال الفترة الماضية، وتعد جورجينا واحدة من أبرز نجمات الموضة عالميًا.

