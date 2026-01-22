إطلالات جريئة.. جورجينا رودريجيز تخطف الأنظار (20 صورة)

"مش مسامحة أي حد ساومني".. رحمة أحمد تكشف أسرارا جديدة عن اعتزالها الفن

اعتادت عارضة الأزياء الإسبانية جورجينا رودريجيز على جذب الأنظار وإثارة الجدل من خلال صورها وإطلالاتها الجريئة، سواء في حياتها اليومية أو أثناء حضور المناسبات والحفلات.

وتشارك جورجينا -صديقة اللاعب البرتغالي كريستيانو رونالدو- متابعيها عبر حسابها على "إنستجرام"، الذي وصل عدد متابعيه إلى 71.9 مليون حول العالم.

ويعرض لكم "مصراوي" 20 صورة لـ أبرز الإطلالات التي أثارت ضجة خلال الفترة الماضية، وتعد جورجينا واحدة من أبرز نجمات الموضة عالميًا.

