إسرائيل تنشر تهنئة بالكريسماس قبل ساعات من قصف سوريا

(وكالات):

نشر سلاح الجو الإسرائيلي، مساء الخميس، صورة عبر حسابه على موقع "تويتر" للتهنئة بعيد الميلاد المجيد، وذلك قبل أن يشن غارات جوية على سوريا.

وتظهر في الصورة طائرة تابعة لسلاح الجو الإسرائيلي، تجرّ الغزلان وعربة "سانتا كلوز" التي من المفترض أن تحمل الهدايا إلى الأطفال حول العالم.

Hold on tight, Santa 🎅



Merry Christmas from the IAF to all those celebrating around the world! pic.twitter.com/1Y9legKV0K — Israeli Air Force (@IAFsite) December 24, 2020

وبعد ساعات قليلة من نشر الصورة، شنّ سلاح الاحتلال الإسرائيلي غارات جوية على منطقة مصياف السورية، بريف حماة الغربي والتي استهدفت، بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان المعارض "مستودعات تتمركز فيها مليشيات إيرانية وأدت إلى مقتل أكثر من 6 أشخاص".

وأعلنت وكالة الأنباء السورية "سانا" في وقت سابق أن وسائط الدفاع الجوي السورية تصدت فجر اليوم الجمعة لعدوان إسرائيلي عبر رشقة صواريخ باتجاه منطقة مصياف بريف حماة، شرقي وسط البلاد، مشيرة إلى أن معظم الصواريخ المعادية تم إسقاطها.