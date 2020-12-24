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الهند تسجل 24 ألفا و712 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا

08:12 ص الخميس 24 ديسمبر 2020
الهند تسجل 24 ألفا و712 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا

أرشيفية

نيودلهي - (أ ش أ):
سجلت الهند 24 ألفا و712 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ 24 ساعة الماضية.
وذكرت وزارة الصحة الهندية - وفقا لقناة (إنديا تي في) الهندية اليوم الخميس - أن حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في البلاد ارتفعت إلى 10 ملايين و123 ألفا و778 حالة.
وأضافت أن حصيلة الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في البلاد ارتفعت إلى 146 ألفا و756 حالة، وذلك عقب تسجيل 312 حالة وفاة جديدة خلال ال24 ساعة الماضية، مشيرة إلى أن عدد المتعافين من الفيروس بلغ 9 ملايين و693 ألفا و173 شخصا، وذلك بعدما تعافى 29 ألفا و791 شخصا خلال ال24 ساعة الماضية.
يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

هذا المحتوى من

Asha
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