تونس: 29 وفاة و4 آلاف و661 إصابة بفيروس "كورونا" في المدارس منذ 15 سبتمبر
تونس - (أ ش أ):
أعلنت وزارة التربية التونسية، أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس "كورونا" المستجد (كوفيد-19) بالوسط المدرسي بلغ 4 آلاف 661 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 29 حالة، منذ 15 سبتمبر الماضي.
وأضافت الوزارة - في بيان حول الوضع الوبائي في المؤسسات التربوية، مساء الأربعاء - أنه تم تسجيل 1992 إصابة بين المدرسين، فيما بلغ إجمالي الإصابات بين التلاميذ 2132 مصابًا، موضحة أنه تم تسجيل 398 إصابة تتوزع بين المشرفين والإداريين، و139 حالة في صفوف والعمال.
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