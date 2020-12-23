روسيا ترد بالمثل وتعلن اثنين من دبلوماسي كولومبيا شخصيتين غير مرغوب فيهما
وكالات
ردت روسيا اليوم الأربعاء، على طرد كولومبيا اثنين من الدبلوماسيين الروس اتهمتهما بالتجسس، بإعلانها أن اثنين من العاملين في سفارة كولومبيا بموسكو شخصيتين غير مرغوب فيهما، حسبما ذكرت روسيا اليوم.
وقالت الخارجية الروسية، في بيان لها الأربعاء، إنها استدعت أمس الثلاثاء السفير الكولومبي وسلمته مذكرة الاحتجاج بشأن طرد الدبلوماسيين الروسيين.
وعلقت على طرد الدبلوماسيين الروسيين، قائلة إن هذه الخطوة لا تتوافق مع روح علاقات الصداقة التقليدية المبنية على الاحترام المتبادل بين روسيا وكولومبيا.
وأعلنت موسكو اثنين من العاملين في السفارة الكولومبية شخصين غير مرغوب فيهما، "بناء على مبدأ الرد بالمثل".
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