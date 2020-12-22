أكثر الكلمات إنتشاراً

لقاح كورونا منتخب الشباب الدوري المصري سد النهضة الطقس أسعار الذهب مرتضى منصور فيروس كورونا

نتنياهو: الرحلة من إسرائيل إلى المغرب "تاريخية"

06:58 م الثلاثاء 22 ديسمبر 2020
نتنياهو: الرحلة من إسرائيل إلى المغرب "تاريخية"

وصول أول طائرة تجارية إسرائيلية إلى المغرب

وكالات

وصف رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أول رحلة جوية بين إسرائيل والمغرب بأنها "رحلة تاريخية" حسبما ذكرت "سكاي نيوز" عربية.

وكتب نتنياهو، تغريدة على تويتر، قائلاً: "تحدث إلى الوفد الذي وصل إلى العاصمة المغربية الرباط، لتعزيز السلام في المنطقة" مضيفًا: "عقدنا 4 اتفاقيات سلام في 4 أشهر. صنع السلام من أجل السلام".

وقال: "نخلق حقبة جديدة من السلام والازدهار والأمل لمنطقتنا وشعوبنا ومستقبلنا".

وهبطت، الثلاثاء، الطائرة الإسرائيلية التي تضم الوفد الإسرائيلي الأمريكي المشترك، في مطار العاصمة المغربية، في أول رحلة تجارية مباشرة بين تل أبيب والرباط.

وأقلعت الطائرة التابعة لشركة العال الاسرائيلية من مطار بن غوريون إلى المغرب وعلى متنها وفد أمريكي يترأسه صهر الرئيس الأمريكي ومستشاره جاريد كوشنر وآخر إسرائيلي يترأسه المستشار الخاص لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لتوقيع سلسلة اتفاقات ثنائية تجسيدًا لما اتفق عليه من إقامة العلاقات الدبلوماسية.

وكانت الطائرة وهي أول رحلة تجارية مباشرة بين تل أبيب والرباط انطلقت في وقت سابق، الثلاثاء، من مطار بن غوريون قرب تل أبيب، لمدة استغرقت نحو 6 ساعات.

ويضم الوفد، كبير مستشاري الرئيس الأمريكي جاريد كوشنر، والمبعوث الأمريكي إلى الشرق الأوسط، آفي بيركوفيتس، إضافة إلى مستشار الأمن القومي الإسرائيلي، مائير بن شبات.

بنيامين نتنياهو الاحتلال الاسرائيلي المغرب التطبيع

الخبر التالى:

موسكو تفرض عقوبات على ألمانيا وبرلين تعتبرها "غير مبررة"

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 126273

    عدد المصابين

  • 107162

    عدد المتعافين

  • 7130

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 77236327

    عدد المصابين

  • 54144915

    عدد المتعافين

  • 1700993

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:الصحة تعلن تخفيض العمالة بسبب كورونا.. واستثناء فئة من القرار

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا