يقوض الاتفاق.. الإمارات: الإعلام القطري ظاهرة غريبة وصعبة التفسير
وكالات:
أكد أنور قرقاش، وزير الدولة الإماراتي للشئون الخارجية، اليوم الثلاثاء، أن الإعلام القطري يسير في عكس اتجاه المصالحة الخليجية.
وفي تغريدة على حسابه الشخصي على موقع "تويتر" شدد على أن "الأجواء السياسية والاجتماعية في الخليج العربي تتطلع إلى إنهاء أزمة قطر، وتبحث عن الوسيلة المُثلى لضمان التزام الدوحة بأي اتفاق يحمل في ثناياه الخير للمنطقة".
ووصف وزير خارجية الإمارات- المنصات الإعلامية القطرية بأنها "تبدو مصممة على تقويض أي اتفاق بشأن أزمة قطر".
وكتب قرقاش: "الأجواء السياسية والاجتماعية في الخليج العربي تتطلع إلى إنهاء أزمة قطر وتبحث عن الوسيلة المثلى لضمان التزام الدوحة بأي اتفاق يحمل في ثناياه الخير للمنطقة، لكن المنصات الإعلامية القطرية تبدو مصممة على تقويض أي إتفاق.. ظاهرة غريبة وصعبة التفسير".
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