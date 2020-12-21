عدد الإصابات بكورونا في الأرجنتين يتجاوز 1.54 مليون حالة
بوينس أيريس - (د ب أ):
أعلنت وزارة الصحة الأرجنتينية مساء الأحد أنه تم تسجيل ما يصل إلى 4116 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في الأرجنتين خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليصل العدد الإجمالي للإصابات إلى مليون و 541 الفا و 285 شخصا.
وارتفع عدد الوفيات في البلاد إلى 41813 بعد وفاة 50 حالة جديدة، وفقًا لوزارة الصحة، فيما تعافى مليونا و 368 ألفا و 346 مريضا بفيروس كورونا في الأرجنتين.
وشهدت الأرجنيتن أول حالة إصابة مؤكدة بكورونا في 3 مارس الماضي.
الخبر التالى:كندا تفرض حظرا على الرحلات الجوية من المملكة المتحدة
كورونا.. لحظة بلحظة
كورونا فى مصر
-
125555
عدد المصابين
-
106817
عدد المتعافين
-
7098
عدد الوفيات
كورونا فى العالم
-
76901568
عدد المصابين
-
53944518
عدد المتعافين
-
1696419
عدد الوفيات
إعلان