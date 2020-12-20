أكثر الكلمات إنتشاراً

لقاح كورونا منتخب الشباب الدوري المصري سد النهضة الطقس أسعار الذهب مرتضى منصور فيروس كورونا

العراق وأمريكا يبحثان التعاون العسكري

07:55 م الأحد 20 ديسمبر 2020
العراق وأمريكا يبحثان التعاون العسكري

العراق وأمريكا

بغداد - (أ ش أ):
استقبل رئيس أركان الجيش العراقي الفريق أول الركن عبد الأمير رشيد يارالله، اليوم الأحد، قائد القيادة المركزية الأمريكية الجنرال فرانك ماكينزي، والوفد المرافق له.
وأوضح بيان وزارة الدفاع العراقية الذي أوردته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء (نينا) أنه تم خلال اللقاء بحث التعاون والتنسيق المشترك بين البلدين في المجال العسكري.

هذا المحتوى من

العراق أمريكا بغداد الجيش العراقي

الخبر التالى:

احتفالات عيد الميلاد تقتصر على 50 شخصًا في بيت لحم بسبب كورونا

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 124891

    عدد المصابين

  • 106481

    عدد المتعافين

  • 7069

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 76537424

    عدد المصابين

  • 53622962

    عدد المتعافين

  • 1690017

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:"خرجت عن السيطرة".. سلالة كورونا الجديدة تعزل بريطانيا وتؤرق العالم (تغطية مباشرة)

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا