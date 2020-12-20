العراق وأمريكا يبحثان التعاون العسكري

بغداد - (أ ش أ):

استقبل رئيس أركان الجيش العراقي الفريق أول الركن عبد الأمير رشيد يارالله، اليوم الأحد، قائد القيادة المركزية الأمريكية الجنرال فرانك ماكينزي، والوفد المرافق له.

وأوضح بيان وزارة الدفاع العراقية الذي أوردته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء (نينا) أنه تم خلال اللقاء بحث التعاون والتنسيق المشترك بين البلدين في المجال العسكري.