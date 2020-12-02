شركة طيران إسرائيلية تشغل 14 رحلة أسبوعيًا بين دبي وتل أبيب

دبي - (د ب أ)

أعلنت شركة طيران إسرائيلية، عن نيتها تشغيل 14 رحلة طيران بين دبي وتل أبيب.

وقال المكتب الإعلامي لحكومة دبي، في بيان اليوم الأربعاء، إن مطار دبي الدولي استقبل رحلة خطوط "إسرآير" القادمة من تل أبيب، وهي أول رحلة طيران إسرائيلية تجارية تصل دبي، وذلك في أعقاب بدء العلاقات بين الإمارات وإسرائيل.

وأضاف البيان أن الرحلة حملت 166 راكبًا ووصلت مطار دبي، مساء أمس الثلاثاء.

وكشفت شركة "إسرآير" عن نيتها تشغيل 14 رحلة أسبوعية بين الوجهتين باستخدام طائرة إيرباص العملاقة من طراز "إيه 320" ويتزامن بدء الخدمة الجديدة مع مستهل موسم العطلات الذي يشهد خلاله مطار دبي الدولي ارتفاعًا ملحوظًا في أعداد الركاب الذين يمرون عبر المطار، سواء من القادمين إلى دبي لقضاء عطلات نهاية العام أو العابرين منها في طريقهم إلى وجهات أخرى حول العالم.

وأضاف البيان، أن رحلات "إسرآير" ستعزز شبكة مطار دبي الدولي من خلال ربط اثنتين من الوجهات التجارية والسياحية الرئيسية في المنطقة، ما يوفر المزيد من الخيارات والراحة للمسافرين وتوسيع فرص التجارة والخدمات اللوجستية بين دولة الإمارات وإسرائيل.