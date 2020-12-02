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البرازيل: لصوص يهاجمون بنكًا ويستخدمون رهائن كدروع بشرية

06:58 م الأربعاء 02 ديسمبر 2020
البرازيل: لصوص يهاجمون بنكًا ويستخدمون رهائن كدروع بشرية

الشرطة البرازيلية

ريو دي جانيرو - (د ب أ)

قالت السلطات الأمنية في ولاية بارا البرازيلية، وتقارير إعلامية اليوم الأربعاء، إن لصوصُا مدججين بالسلاح هاجموا بنكّا في البرازيل واستخدموا رهائن كدروع بشرية.

وهاجم ما لا يقل عن 10 مجرمين المصرف في بلدية كاميتا شمال البرازيل خلال الليل.

وذكرت بوابة "جي 1" الإخبارية، أن اللصوص المسلحين بأسلحة ثقيلة ومتفجرات احتجزوا رهائن في بارا واستخدموهم كدروع بشرية فى تحركاتهم.

ولقي أحد الرهائن حتفه وأصيب آخر. كما هاجم المجرمون ثكنة للشرطة.

وبعد حوالي ساعة، هربوا، ولم تتضح بعد كمية الأموال التي سرقوها، وتم إرسال قوات الأمن إلى كاميتا.

وجاء الحادث بعد يوم واحد فقط من عملية سطو مماثلة على بنك في كريسيوما في جنوب البرازيل، حيث هاجم مجرمون بنكين وفجروا ماكينات الصرف الآلي وسدوا الشوارع وهاجموا مركزُا للشرطة واحتجزوا رهائن، وسمع دوي مئات الأعيرة النارية في لقطات تم التقاطها في المدينة.

الشرطة البرازيلية الهجوم على بنك البرازيل

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