وزير الصحة الألماني يراهن على موافقة سريعة من الاتحاد الأوروبي بشأن لقاحات كورونا

برلين/بروكسل- (د ب أ):

يراهن وزير الصحة الألماني ينس شبان على إصدار الاتحاد الأوروبي موافقات سريعة بشأن لقاحات كورونا.

وقال شبان اليوم الأربعاء عقب مؤتمر عبر الفيديو مع نظرائه في الاتحاد الأوروبي إن الممرضات والأطباء وغيرهم يعملون ليل نهار وفي نهاية كل أسبوع في ظل الأزمة، موضحا أنه يتعين لذلك توقع أن تتوصل السلطات المختصة بمنح تصاريح تداول اللقاحات في الاتحاد الأوروبي إلى قرار في أقرب وقت ممكن.

في الوقت نفسه، شدد شبان على أن الأمر لا يتعلق بـ "أن تكون الأول بطريقة ما"، موضحا أن الحاسم في الأمر هو الحصول على لقاحات آمنة وفعالة، وهو أمر مهم لتعزيز الثقة أيضا، مؤكدا أنه يتعين لذلك إكمال الدراسات المخططة مع عشرات الآلاف من المتطوعين.

أعلنت شركة "بيونتيك" الألمانية و"فايزر" الأمريكية للأدوية اليوم الأربعاء أن الهيئة التنظيمية البريطانية للأدوية أصدرت موافقة طارئة على اللقاح المضاد لكورونا الذي طورته الشركتان.

وسيمنح هذا البريطانيين الضوء الأخضر للحصول على اللقاح في وقت أقرب من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية.

وتعتبر هذه أيضا أول موافقة على اللقاح الذي يحمل اسم "BNT162b2" على مستوى العالم.

وفي المقابل، تعتزم وكالة الأدوية الأوروبية "إيما" أيضا اتخاذ قرار بشأن توصية الموافقة على لقاح كورونا لبيونتيك وفايزر في ديسمبر الجاري. وأعلنت الوكالة أمس الثلاثاء أن نتائج المراجعة ستكون متاحة بحلول 29 ديسمبر على أبعد تقدير.

وأكد شبان أن الاتحاد الأوروبي كان يستعد عن قصد لشراء مشترك للقاحات لجميع الدول الأعضاء البالغ عددها 27 دولة، موضحا هذا مهم من حيث التضامن الأوروبي، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن الاتحاد لا يراهن على "حصان واحد" فقط، بل أيضا على العديد من اللقاحات المرشحة بالتوازي.