الرئيس العراقي يؤكد ضرورة تخفيف التوترات في المنطقة

بغداد- ( د ب أ):

أكد الرئيس العراقي برهم صالح اليوم الأربعاء ضرورة تخفيف التوترات في المنطقة، ورفض كافة أعمال العنف والاعتداءات التي تطال أمن الدول وسلامة مواطنيها.

وأعرب الرئيس صالح خلال استقباله اليوم سفير إيران لدى العراق، إيرج مسجدي، عن إدانته لـ "جريمة" اغتيال العالم الإيراني محسن فخري زاده، مشددا على ضرورة منع التصعيد وحماية الأمن والاستقرار وتعزيز الأمن والسلم الإقليميين.

وقال الرئيس إن "العراق ينطلق من إيمانه المطلق في رفض أعمال العنف والتوترات التي من شأنها تقويض الأمن والاستقرار في المنطقة، ويسعى للنأي عن الصراعات والنزاعات التي تؤثر على أمنه واستقراره الداخلي، ويدعم بقوة التكاتف والتعاون الإقليمي والدولي من أجل إرساء السلام وترسيخ الاستقرار لبلدان وشعوب المنطقة".

من جانبه، أكد السفير الإيراني التزام بلاده بدعم أمن واستقرار العراق، وتعزيز أواصر العلاقات الاقتصادية والاجتماعية التي تجمع بين البلدين والشعبين الجارين.

وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطوير آفاق التعاون المشترك في المجالات كافة، بما يخدم مصلحة الشعبين والبلدين وآخر التطورات السياسية على الساحة الإقليمية.