بايدن يرشح رسميًا داب هالاند لمنصب وزير الداخلية

وكالات

‏أعلن الرئيس الأمريكي المنتخب جو ‎بايدن، رسميًا ترشيح داب هالاند لمنصب وزير الداخلية، في إدارته الجديدة.

وأعلن بايدن، رسميًا ترشيح جنيفر جرانهولم لمنصب وزيرة الطاقة، كما رشح مايكل ريجان على رأس الوكالة الأمريكية لحماية البيئة، كما رشح ‏جينا مكارثي للإشراف على تنسيق سياسة المناخ المحلية في ‎البيت الأبيض.

وقال بايدن في مؤتمر لتقديم بعض مرشحيه للمناصب القيادية في إدارته الجديدة، ‏إننا نريد عودة ‎الولايات المتحدة لاتفاقية المناخ في ‎باريس، التي انسحب منها ترامب.

وأكد أنه سيدعم التوجه نحو الطاقة النظيفة وسنوفر وظائف جديدة في مجالات الكهرباء.

وأشار إلى أن معظم المرشحين سيباشرون عملهم منذ اليوم الأول له في البيت الأبيض في ٢٠ يناير المقبل.