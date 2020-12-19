السعودية تدين التفجير الإرهابي في أفغانستان
الرياض - أ ش أ
أدانت وزارة الخارجية السعودية التفجير الإرهابي الذي استهدف تجمعًا لقراءة القرآن في إقليم غزني بأفغانستان، ما أسفر عن مقتل وإصابة العشرات بينهم أطفال.
وجددت الوزارة -وفقا لما أوردته وكالة الأنباء السعودية "واس" اليوم السبت- رفض المملكة لتلك الأعمال الآثمة التي تتنافى مع الفطرة الإنسانية وتعاليم الديانات السماوية كافة، معربة عن خالص العزاء والمواساة لذوي الضحايا وللحكومة والشعب الأفغاني، وتمنياتها للمصابين بالشفاء العاجل.
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