السعودية تدين التفجير الإرهابي في أفغانستان

الرياض - أ ش أ

أدانت وزارة الخارجية السعودية التفجير الإرهابي الذي استهدف تجمعًا لقراءة القرآن في إقليم غزني بأفغانستان، ما أسفر عن مقتل وإصابة العشرات بينهم أطفال.

وجددت الوزارة -وفقا لما أوردته وكالة الأنباء السعودية "واس" اليوم السبت- رفض المملكة لتلك الأعمال الآثمة التي تتنافى مع الفطرة الإنسانية وتعاليم الديانات السماوية كافة، معربة عن خالص العزاء والمواساة لذوي الضحايا وللحكومة والشعب الأفغاني، وتمنياتها للمصابين بالشفاء العاجل.