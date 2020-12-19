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السعودية تدين التفجير الإرهابي في أفغانستان

12:18 م السبت 19 ديسمبر 2020
السعودية تدين التفجير الإرهابي في أفغانستان

السعودية

الرياض - أ ش أ

أدانت وزارة الخارجية السعودية التفجير الإرهابي الذي استهدف تجمعًا لقراءة القرآن في إقليم غزني بأفغانستان، ما أسفر عن مقتل وإصابة العشرات بينهم أطفال.

وجددت الوزارة -وفقا لما أوردته وكالة الأنباء السعودية "واس" اليوم السبت- رفض المملكة لتلك الأعمال الآثمة التي تتنافى مع الفطرة الإنسانية وتعاليم الديانات السماوية كافة، معربة عن خالص العزاء والمواساة لذوي الضحايا وللحكومة والشعب الأفغاني، وتمنياتها للمصابين بالشفاء العاجل.

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وزارة الخارجية السعودية لتفجير الإرهابي في أفغانستان لسعودية

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