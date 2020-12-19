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ألمانيا تسجل أكثر من 31 ألف إصابة جديدة بكورونا في يوم واحد

08:59 ص السبت 19 ديسمبر 2020
ألمانيا تسجل أكثر من 31 ألف إصابة جديدة بكورونا في يوم واحد

برلين- (د ب أ):
أعلن معهد "روبرت كوخ" الألماني لمكافحة الأمراض المعدية وغير المعدية صباح اليوم السبت أن عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا المستجد التي تم تسجيلها في البلاد خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، بلغ 31 ألفا و300 إصابة، استنادا إلى بيانات الإدارات الصحية المحلية.

وبحسب بيانات المعهد، فإن عدد الإصابات الجديدة أمس الجمعة بلغ 33 ألفا و777 حالة، وهو مستوى قياسي في عدد الإصابات اليومية، لكن أضيف إليه نحو 3500 حالة من أول أمس الخميس.

وبلغ عدد الإصابات الجديدة يوم السبت الماضي 28 ألفا و438 حالة.

وبحسب بيانات المعهد، يصل بذلك إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس في ألمانيا إلى مليون و471 ألفا و238 حالة.

وبلغ إجمالي الوفيات الناجمة عن الإصابة بالفيروس 25 ألفا و640 حالة، بزيادة قدرها 702 حالة مقارنة بأمس الجمعة. وكان أعلى عدد للوفيات جراء الفيروس سجلته ألمانيا بواقع 952 حالة يوم الأربعاء الماضي. وبلغ عدد المتعافين نحو مليون و85 ألفا و500 شخص.

وواصل معدل انتشار المرض بين كل مئة ألف نسمة في غضون سبعة أيام ارتفاعه اليوم إلى 6ر189 حالة، وهو أعلى معدل يتم تسجيله حتى الآن.

وبحسب بيانات المعهد، بلغ معدل الاستنساخ حتى أمس الجمعة 05ر1، ما يعني أن كل مئة مصاب قد ينقلون العدوى إلى نحو 105 أفراد آخرين في المتوسط. ويعكس معدل الاستنساخ وضع انتشار المرض قبل أسبوع ونصف أسبوع تقريبا.

ألمانيا معهد روبرت كوخ فيروس كورونا

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