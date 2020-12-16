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وزراء صحة الولايات الألمانية يستعدون لبدء تطعيمات كورونا في 27 ديسمبر

10:19 م الأربعاء 16 ديسمبر 2020
وزراء صحة الولايات الألمانية يستعدون لبدء تطعيمات كورونا في 27 ديسمبر

أرشيفية

برلين - (د ب أ)

يستعد وزراء صحة الولايات الألمانية، لبدء تطعيمات كورونا في السابع والعشرين من الشهر الجاري.

كان وزير الصحة الاتحادي، ينس شبان، قد أخطر الولايات في وقت سابق حول التصريح المنتظر صدوره للقاح شركتي بيونتيك وفايزر وتوريد هذا اللقاح، وذلك حسبما أعلنت وزارة الصحة في ولاية برلين، مساء اليوم الأربعاء.

وأضافت الوزارة أن الولايات استنتجت من هذا الإخطار أن السابع والعشرين من الشهر الجاري سيكون موعد بدء التطعيم ضد مرض (كوفيد-19) الذي يسببه فيروس كورونا المستجد وسيتم البدء بالتطعيم على نحو خاص في دور الرعاية.

ومن المنتظر أن تصدر الهيئة الأوروبية للأدوية، موافقتها على تداول التطعيم في الحادي والعشرين من الشهر الجاري، وذلك قبل ثمانية أيام من الموعد الذي كان مخططا له بالأساس.

يشار إلى أن لقاح بيونتيك وفايزر مطروح في الأسواق بالفعل في كل من بريطانيا والولايات المتحدة وكندا بناء على تصاريح طارئة.

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