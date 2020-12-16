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بولسونارو عن رفضه تناول لقاح كورونا: إذا كانت حياتي في خطر فتلك مشكلتي أنا

03:29 م الأربعاء 16 ديسمبر 2020
بولسونارو عن رفضه تناول لقاح كورونا: إذا كانت حياتي في خطر فتلك مشكلتي أنا

جايير بولسونارو

وكالات:

أعلن الرئيس البرازيلي، جايير بولسونارو، أنه لن يأخذ اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد.

وقال بولسونارو، الذي ادلى في السابق بتصريحات وتعليقات استهان فيها بخطورة جائحة كورونا: "أنا لن أخذ التطعيم، ونقطة".

وتساءل الرئيس البرازيلي قائلا: حياتي في خطر؟ هذه مشكلتي. ونقطة".

وعلى الرغم من أن البرازيل تأتي في المرتبة الثانية في عدد الوفيات الناجمة عن مضاعفات الإصابة بعدوى كورونا، إلا أن بولسونارو، لفت في تصريح يوم الثلاثاء إلى أنه من غير المرشح أن يطلب الكونجرس البرازيلي من المواطنين أن يتحصنوا باللقاح من عدوى كورونا.

وكتب الرئيس البرازيلي على حسابه في تويتر في أكتوبر الماضي بلهجة ساخرة إن "التطعيم سيكون مطلوبا، لكلبي فقط".

جايير بولسونارو لقاح كورونا فيروس كورونا

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