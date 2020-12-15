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بايدن: تحدثت مع زعيم الجمهوريين بمجلس الشيوخ وشكرته على تهنئته

09:03 م الثلاثاء 15 ديسمبر 2020
بايدن: تحدثت مع زعيم الجمهوريين بمجلس الشيوخ وشكرته على تهنئته

جو بايدن

وكالات

‏قال الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، اليوم الثلاثاء، إنه تحدث مع زعيم الجمهوريين في مجلس الشيوخ وشكره على تهنئته بفوزه.

هذا وهنأ زعيم الأغلبية الجمهورية في مجلس الشيوخ الأمريكي ميتش ماكونيل، اليوم الرئيس المنتخب جو بايدن على فوزه الانتخابي، معترفًا لأول مرة بنتائج الانتخابات الرئاسية التي أجريت في 3 نوفمبر الماضي.

وتحدث ماكونيل من داخل مجلس الشيوخ، قائلاً إن المجمع الانتخابي تحدث وقال كلمته.

وأضاف مكونيل أن "الرئيس المنتخب ليس غريبًا على مجلس الشيوخ. لقد كرس نفسه للخدمة العامة لسنوات عديدة.. أتطلع إلى إنهاء الـ 36 يومًا القادمة بقوة مع الرئيس دونالد ترامب".

وصوت المجمع الانتخابي الأمريكي أمس الاثنين، لصالح تأكيد فوز بايدن ليكون الرئيس المقبل للولايات المتحدة، في الوقت الذي يواصل فيه الرئيس دونالد ترامب التشكيك في نتيجة الانتخابات.

جو بايدن مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل

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