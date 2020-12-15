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البر الرئيسي الصيني يسجل 17 إصابة مؤكدة جديدة بكورونا 3 منها محلية

08:16 ص الثلاثاء 15 ديسمبر 2020
البر الرئيسي الصيني يسجل 17 إصابة مؤكدة جديدة بكورونا 3 منها محلية

كورونا في الصين

بكين (د ب أ)
أعلنت لجنة الصحة الوطنية في الصين اليوم الثلاثاء أنها تلقت تقارير عن تسجيل 17 إصابة مؤكدة جديدة بكورونا في البر الرئيسي الصيني يوم أمس.

ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) عن اللجنة القول في تقريرها اليوم إن ثلاثة من الإصابات الجديدة انتقلت إليها العدوى محليا، بينما البقية قادمة من الخارج.

ولم يتم الإبلاغ عن حالات وفاة بسبب المرض أمس.

وخرج 18 من المصابين من المستشفيات في البر الرئيسي الصيني أمس بعد تماثلهم للشفاء.

وحتى يوم أمس، بلغ إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بكورونا في البر الرئيسي الصيني 86758 حالة، بينهم 312 مريضا لا يزالون يتلقون العلاج.

وقالت اللجنة إن 81812 مريضا غادروا المستشفيات بعد تمام شفائهم، فيما استقر عدد الوفيات عند 4634 شخصا.

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