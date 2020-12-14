أكثر الكلمات إنتشاراً

لقاح كورونا الدوري المصري سد النهضة الطقس أسعار الذهب مرتضى منصور فيروس كورونا

السعودية : 11 حالة وفاة و125 إصابة جديدة بكورونا

04:03 م الإثنين 14 ديسمبر 2020
السعودية : 11 حالة وفاة و125 إصابة جديدة بكورونا

وزارة الصحة السعودية

الرياض- (د ب أ):

أعلنت وزارة الصحة السعودية اليوم الاثنين تسجيل 11 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي الوفيات في المملكة جراء الإصابة بكورونا إلى 6059 حالة.

وأشارت الوزارة في بيان صحفي اليوم إلى تسجيل 125 إصابة جديدة بالفيروس، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 360 ألفا و13 حالة.

كما لفتت إلى تسجيل 243 حالة شفاء جديدة، ليصل إجمالي المتعافين إلى 350 ألفا و792.

وزارة الصحة السعودية الرياض السعودية فيروس كورونا

الخبر التالى:

كوريا الجنوبية تقدم إمدادات الإغاثة للأطفال في لبنان وجنوب السودان

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 121575

    عدد المصابين

  • 104875

    عدد المتعافين

  • 6920

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 72373955

    عدد المصابين

  • 50712760

    عدد المتعافين

  • 1615812

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:غزيرة.. بيان جديد من الأرصاد بشأن تفاصيل موجة الأمطار المقبلة

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا