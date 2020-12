طبيب أمريكي أشاد به بايدن يُطرد من عمله بسبب "تغريدة كورونا"

وكالات:

أعلن طبيب أمريكي مخضرم في طب الطوارئ بولاية أريزونا، أنه تعرض للطرد من عمله، بسبب تغريدة حذر فيها من خطورة أزمة فيروس كورونا المستجد على الولاية، وراجت على وسائل التواصل الاجتماعي.

وقال الدكتور كليفون جيلمان، الذي أشاد الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن بخبرته مؤخرًا، لصحيفة "أريزونا ريبابليك"، إنه فُصِل دون سابق إنذار من مركز "يوما" الطبي الإقليمي في 23 نوفمبر الماضي، بعد انتشار تغريدته.

وعلى حسابه الشخصي بموقع تويتر، حذر جيلمان، الذي يعمل من خلال شركة توظيف للرعاية الصحية تسمى "إنفيجن هيلثكير"، من نطاق وشدة تفشي فيروس كورونا في أريزونا، في تغريدة أُعيد تغريدها ما يقرب من 30 ألف مرة وحازت على قُرابة 82 ألف إعجاب.

وفي 23 نوفمبر، كتب الطبيب الأمريكي، وهو جندي سابق في العراق، أنه أُبلغ بأنه "لم يعد هناك المزيد من أسِرّة العناية المركزة في الولاية"، بعد وصوله إلى عمله.

وتساءل: "أين الـ175 سريرا المُفترض أن تكون متاحة لوحدة العناية المركزة في أريزونا؟".

Just got to work and was notified there are no more ICU beds in the state of Arizona.

وأخبر جيلمان الصحيفة أنه تلقى مكالمة في اليوم التالي، لإبلاغه بأن المستشفى لا يريده أن يعود للعمل.

وقال الطبيب: "أبلغوني أن سبب ذلك هو التغريدات. لم أصدق ذلك لأن هذه كانت معلومات دقيقة نشرتها لإبلاغ مواطني ولاية أريزونا".

وقالت وزارة الخدمات الصحية في ولاية أريزونا في بيان، وقتذاك، إن توافر أسرّة العناية المركزة انخفض خلال الأسابيع القليلة الماضية، لكنها زعمت أنه لا تزال هناك سعة كافية.

وقالت الوزارة في نوفمبر الماضي إن هناك 176 سريرا متوفرا لوحدات العناية المركزة.

والخميس ذكرت صحيفة "أريزونا ميرور"، أن البيانات الصادرة عن الحكومة الفيدرالية تشير إلى أن وحدات العناية المركزة في العديد من مستشفيات أريزونا تعاني حاليا نقصا في الموظفين، بينما وصلت المرافق الصحية الأخرى في أنحاء الولاية إلى طاقتها الاستيعابية القصوى للمرضى.

وفي 5 نوفمبر، أصدر الحساب الرسمي للمرحلة الانتقالية الرئاسية لبايدن على تويتر، مقطع فيديو يظهر مكالمة بين الرئيس المنتخب وجيلمان.

We are thankful to Dr. Gilman and all the inspiring frontline workers who risk their lives to protect us during this pandemic.



We promise you this: You have a partner in the Biden-Harris administration. pic.twitter.com/vcDDL0rOLh