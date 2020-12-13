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جونز هوبكنز: إصابات كورونا حول العالم تصل إلى 71.7 مليون

08:28 ص الأحد 13 ديسمبر 2020
جونز هوبكنز: إصابات كورونا حول العالم تصل إلى 71.7 مليون

أرشيفية

نيويورك - (د ب أ):
أظهرت بيانات مجمعة أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في أنحاء العالم ارتفع إلى 71.7 مليون حتى صباح اليوم الأحد.

وأظهرت أحدث البيانات المتوفرة على موقع جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، أن إجمالي الإصابات وصل إلى 71 مليونا و704 آلاف حالة.

كما أظهرت البيانات أن عدد المتعافين يقترب من 46.9 مليونا، بينما تجاوز عدد الوفيات المليون و605 آلاف.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وروسيا وفرنسا والمملكة المتحدة وإيطاليا وتركيا وإسبانيا والأرجنتين وكولومبيا وألمانيا والمكسيك وبولندا وإيران.

كما تتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والهند والمكسيك والمملكة المتحدة وإيطاليا وفرنسا.

تجدر الإشارة إلى أن هناك عددا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة لإصابات كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.

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كورونا فى مصر

  • 121089

    عدد المصابين

  • 104710

    عدد المتعافين

  • 6898

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 72049891

    عدد المصابين

  • 50440112

    عدد المتعافين

  • 1610468

    عدد الوفيات

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