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الرئاسة التركية تقدم للبرلمان اقتراحا بتمديد انتشار القوات في ليبيا لـ18شهرا

12:35 م السبت 12 ديسمبر 2020
الرئاسة التركية تقدم للبرلمان اقتراحا بتمديد انتشار القوات في ليبيا لـ18شهرا

رجب طيب أردوغان

أنقرة - (د ب أ):

قدمت الرئاسة التركية اليوم السبت اقتراحا للبرلمان بشأن تمديد نشر القوات في ليبيا لمدة 18 شهرا.

وجاء فى الاقتراح "المخاطر والتهديدات تأتي من ليبيا إلى تركيا والمنطقة بأسرها، في حالة استئناف الهجمات من جانب الجيش الوطني الليبي والاشتباكات، سوف تتأثر مصالح تركيا في حوض البحر الأبيض المتوسط وشمال إفريقيا بشكل سلبي"، وفقا لما ذكرته وكالة الأناضول للأنباء التركية.

وأشار الاقتراح إلى أن السلام الدائم ووقف إطلاق النار وعملية الحوار السياسي في ليبيا، لها أهمية كبيرة لتركيا.

وأضاف البيان أن "تركيا ستواصل، ضمن مذكرة التعاون الأمني والعسكري الموقعة مع ليبيا، الإسهام في التدريب والدعم الاستشاري لليبيا".

وستتم مناقشة الاقتراح فى البرلمان بعد انتهاء مناقشة الميزانية فى 18 ديسمبر الجاري.

يشار إلى تركيا وحكومة الوفاق الوطني الليبية المعترف بها من قبل الأمم المتحدة وقعتا في نوفمبر عام 2019 اتفاقًا بشأن التعاون العسكري، بالإضافة إلى اتفاق بشأن الحدود البحرية في شرق البحر المتوسط.

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