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‏تركيا تستدعي السفير الإيراني لديها رد على إجراء مماثل من طهران

09:36 م الجمعة 11 ديسمبر 2020
‏تركيا تستدعي السفير الإيراني لديها رد على إجراء مماثل من طهران

وزارة الخارجية التركية

وكالات:

أعلنت وزارة الخارجية التركية، استدعاء السفير الإيراني لديها، رد على إجراء مماثل من طهران، وذلك بحسب ما ذكرته شبكة "سكاي نيوز عربية".

وكانت وزارة الخارجية الإيرانية استدعت السفير التركي في طهران للاحتجاج على تصريحات للرئيس التركي رجب طيب أردوغان اعتبرتها طهران تستهدف وحدة الأراضي الإيرانية.

وقالت الخارجية الإيرانية، إن تصريحات أردوغان مرفوضة، وتدخل في الشأن الإيراني وطالبنا أنقرة بالتوضيح.

وشددت على أن طهران لن تسمح لأي طرف باستهداف وحدة أراضيها، ولن تتوانى عن الدفاع عن أمنها القومي.

وكان الرئيس التركي قد ردد مقطوعة شعرية عن منطقة أراس أثناء خطابه أمام الجيش الأذربيجاني أمس الخميس في باكو، أثارت ردود أفعال.

وقال وزير الخارجية الإيراني جواد ظريف إن أردوغان لم يتم إخباره بأن الشعر الذي ردده في باكو "بشكل خاطئ" يتعلق بـ"الفصل القسري لمناطق شمال أراس عن الوطن الأم إيران".

وأضاف ظريف في تغريدة على صفحته بموقع "تويتر"، بالفارسية وبالإنجليزية، متسائلا: "ألم يفهم (أردوغان) أنه تحدث ضد استقلال جمهورية أذربيجان؟ لا أحد يستطيع الحديث عن أذربيجاننا العزيزة".

وزارة الخارجية التركية طهران تركيا إيران

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