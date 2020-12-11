أكثر الكلمات إنتشاراً

مهرجان القاهرة السينمائي أيمن يونس أسعار الذهب نبيل فاروق مرتضى منصور فيروس كورونا انتخابات النواب الطقس سد النهضة اشتراطات البناء والتراخيص البحث عن أكثم

جوتيريش يدعو إلى تعاون عالمي بشأن لقاحات كورونا

09:05 م الجمعة 11 ديسمبر 2020
جوتيريش يدعو إلى تعاون عالمي بشأن لقاحات كورونا

أنطونيو جوتيريش

نيويورك - (د ب أ):
أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش اليوم الجمعة عن حزنه للاستجابة المجزأة تجاه جائحة فيروس كورونا، ودعا إلى تعاون عالمي بشأن اللقاحات.

وفي رسالة مصورة لمنتدى جائزة نوبل للسلام السنوي، قال جوتيريش إن العالم واجه "عدوا مشتركا" متمثلا في الفيروس.

وقال إن "الحكومات، لسوء الحظ، لم ترق إلى استجابة مشتركة لهذا التهديد العالمي"، مضيفا أن الحقائق وإرشادات علمية متوفرة من قبل منظمة الصحة العالمية يجب أن تكون أساسا لعمل عالمي منسق.

وقال الأمين العام للأمم المتحدة إن "الاستجابة كانت مجزأة وفوضوية، مع تنافس الدول والأقاليم، بل وحتى المدن، ضد بعضها البعض للحصول على توريدات ضرورية وأطقم عاملة في الخطوط الأمامية".

وذكر "نحن لا نستطيع أن ندع هذا الأمر نفسه يحدث بالنسبة للحصول على لقاحات جديدة مضادة لكوفيد-19، حيث يجب أن تكون للصالح العام العالمي".

وقال جوتيريش إن الجائحة كانت دليلا على أن العالم احتاج إلى عمل متعدد الأطراف بشكل أكبر ومؤسسات دولية أكثر قوة.

وأشار إلى أن هناك تفاوتات في علاقات القوة العالمية، مشيرا بوجه خاص إلى تشكيلة مجلس الأمن الدولي.

وقال جوتيريش إن "الدول التي ظهرت في القمة قبل أكثر من سبعة عقود، ترفض التفكير في إجراء إصلاحات"، داعيا إلى أن يكون لدول أفريقية والعالم النامي بشكل أوسع، صوت أكبر في صنع القرار العالمي".

أنطونيو جوتيريش الأمم المتحدة نيويورك لقاح كورونا فيروس كورونا

الخبر التالى:

النمسا.. حكم قضائي بعدم دستورية حظر ارتداء الحجاب في المدارس الابتدائية

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 120147

    عدد المصابين

  • 104281

    عدد المتعافين

  • 6854

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 70711368

    عدد المصابين

  • 49139558

    عدد المتعافين

  • 1588247

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا