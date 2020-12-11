الشرطة البريطانية: إصابة 5 أشخاص في حادث دهس في لندن
لندن - (د ب أ):
أفادت الشرطة البريطانية بإصابة خمسة أشخاص اليوم الجمعة بعد أن صعد أحد الأشخاص بسيارته إلى أحد الأرصفة ليصدم بها العديد من المارة في شمال شرق العاصمة لندن.
وأضافت الشرطة أنها لا تتعامل مع الحادث الذي وقع في حي ستانفورد هيل باعتباره عملا إرهابيا، مشيرة إلى أنه لم يتم اعتقال أي شخص حتى الآن.
وتم استدعاء الشرطة والمسعفين إلى مكان الحادث قبل الساعة 9:40 صباحا (0940 بتوقيت جرينتش)، فيما نقل الجرحى الخمسة إلى المستشفى، وفقا لوكالة برس اسوشيشن البريطانية.
وأوضحت الشرطة أن هناك تحقيقا يجري بشأن الحادث.
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