أول رد فعل من ابنة حسام حسن بعد أزمة خطيبها السابق

" من زوجته الأولى ".. أبرز المعلومات عن يارا حسام حسن بعد أزمة خطبتها

تصدرت يارا حسام حسن، ابنة المدير الفني لمنتخب مصر حسام حسن، حديث الوسط الرياضي خلال الساعات الماضية، على خلفية أزمتها الأخيرة مع خطيبها السابق، والتي وصلت إلى ساحات القضاء.

وكان خطيب يارا قد أقام دعوى قضائية ضدها عقب فسخ الخطوبة، اتهمها خلالها بالاستيلاء على مشغولات ذهبية وألماس تم تقديمها خلال فترة الخطوبة، ورفضها إعادتها له.

وفي أول رد فعل منها، نشرت يارا حسام حسن صورة عبر حسابها الرسمي على موقع إنستجرام، ظهرت خلالها بإطلالة كاجوال أنيقة وتسريحة شعر بسيطة، دون إرفاق أي تعليق، وهو ما اعتبره البعض تجاهلًا متعمدًا للأزمة القانونية المثارة.

وتُعد يارا حسام حسن الابنة الكبرى للمدير الفني للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم، من زوجته الأولى هويدا الغرباوي.