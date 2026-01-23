مباريات الأمس
أول رد فعل من ابنة حسام حسن بعد أزمة خطيبها السابق

كتب : مصراوي

03:49 ص 23/01/2026 تعديل في 04:09 ص
    يارا حسام حسن
    يارا حسام حسن
    يارا حسام حسن
    يارا حسام حسن
    يارا حسام حسن
    يارا حسام حسن
    يارا حسام حسن
    يارا حسام حسن
    يارا حسام حسن
    يارا حسام حسن
    يارا حسام حسن
    يارا حسام حسن
    يارا حسام حسن
    يارا حسام حسن
    يارا حسام حسن

تصدرت يارا حسام حسن، ابنة المدير الفني لمنتخب مصر حسام حسن، حديث الوسط الرياضي خلال الساعات الماضية، على خلفية أزمتها الأخيرة مع خطيبها السابق، والتي وصلت إلى ساحات القضاء.

وكان خطيب يارا قد أقام دعوى قضائية ضدها عقب فسخ الخطوبة، اتهمها خلالها بالاستيلاء على مشغولات ذهبية وألماس تم تقديمها خلال فترة الخطوبة، ورفضها إعادتها له.

وفي أول رد فعل منها، نشرت يارا حسام حسن صورة عبر حسابها الرسمي على موقع إنستجرام، ظهرت خلالها بإطلالة كاجوال أنيقة وتسريحة شعر بسيطة، دون إرفاق أي تعليق، وهو ما اعتبره البعض تجاهلًا متعمدًا للأزمة القانونية المثارة.

يارا حسام حسن

وتُعد يارا حسام حسن الابنة الكبرى للمدير الفني للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم، من زوجته الأولى هويدا الغرباوي.

