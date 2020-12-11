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أردوغان يتهم الولايات المتحدة بـ"الإساءة إلى تركيا"

12:55 م الجمعة 11 ديسمبر 2020
أردوغان يتهم الولايات المتحدة بـ"الإساءة إلى تركيا"

رجب طيب أردوغان

(وكالات):

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الجمعة، إن العقوبات الأمريكية بشأن شراء تركيا لأنظمة دفاع روسية، لا يتعارض مع الشراكة في حلف الناتو، بحسب ما نقلته وكالة "الأناضول".

وأضاف أردوغان أن "استخدام الولايات المتحدة قانون "كاتسا" ضد تركيا هو إساءة لشريك هام في الناتو".

ونقلت وكالة الأناضول عن أردوغان قوله إن تركيا ستتحلى بالصبر وترى الاتجاه الذي سيظهر بعد تولي الإدارة الأمريكية الجديدة مهامها الشهر المقبل.

واستطرد أردوغان: "سنرى التوجهات الجديدة في الولايات المتحدة بشكل أفضل عقب تسليم السلطة وسنتريث قبل تقييم الأمور".

وتستعد واشنطن لفرض عقوبات على تركيا، في إطار "قانون مكافحة أعداء الولايات المتحدة"، الذي يعرف اختصارا بـ"كاتسا"، وجرى إقراره سنة 2017، وبموجب هذا القانون، يحق لرئيس الولايات المتحدة أن يختار 5 عقوبات من بين 12 عقوبة، حتى يفرضها على تركيا.

وكانت "رويترز" أفادت في وقت سابق بأن واشنطن قد تعلن في أي لحظة عن فرض العقوبات الجديدة التي من المتوقع أن تستهدف مؤسسة الصناعات الدفاعية التركية ورئيسها إسماعيل دمير.

رجب طيب أردوغان تركيا الولايات المتحدة

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