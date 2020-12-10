الإمارات ترحب بإعلان المغرب استئناف العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل
وكالات:
أعرب ولي عهد أبوظبي، محمد بن زايد، عن ترحيبه بإعلان الولايات المتحدة سيادة المغرب على الصحراء الغربية.
وقال ولي عهد أبوظبي، حسبما نقلت عنه شبكة "سكاي نيوز عربية"، إن الاتفاق بين المغرب وإسرائيل خطوة سيادية لتعزيز السلام العادل في المنطقة.
أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، عن توصل المغرب وإسرائيل إلى اتفاق على تطبيع كامل للعلاقات الدبلوماسية بينهما.
وكتب ترامب في تغريدة على "تويتر"، اليوم الخميس "اختراق تاريخي آخر اليوم! اتفقت إسرائيل والمملكة المغربية على إقامة علاقات دبلوماسية كاملة.. اختراق هائل للسلام في الشرق الأوسط".
وفي سياق متصل، أعلن ترامب، التوقيع على إعلان يعترف بسيادة المغرب على الصحراء الغربية.
وكتب ترامب في تغريدة على "تويتر"، اليوم الخميس "لقد وقعت اليوم إعلانا يعترف بالسيادة المغربية على الصحراء الغربية".
وأضاف أن "اقتراح المغرب الجاد والواقعي والجاد للحكم الذاتي هو الأساس الوحيد لحل عادل ودائم لتحقيق السلام الدائم والازدهار".
وتابع في تغريدة أخرى "لقد اعترف المغرب بالولايات المتحدة عام 1777، ومن ثم فإنه من المناسب أن نعترف بسيادتهم على الصحراء الغربية".
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