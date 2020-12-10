بعد التطبيع مع الرباط.. نتنياهو: سنقيم خط طيران مباشر مع المغرب

وكالات:

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أن السلام ممع الرباط سيكون دافئًا، لافتًا إلى أنه سيتم تدشين خط طيران مباشر مع المغرب.

وقال في مؤتمر صحفي اليوم الخميس إنه سيتم إقامة من جديد مكاتب ارتباط في إسرائيل والمغرب ثم سيتم التحرك بسرعة نحو إقامة علاقات سلمية دبلوماسية كاملة.

وأضاف أنه "سندشن خط طيران مباشر بين البلدين وهذا سيقوي الجسر بينهما. السلام بيننا سيكون دافئا جدا".