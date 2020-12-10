المرصد: مقتل 16 شخصا بينهم 3 جنود أتراك في انفجار شمال سوريا

وكالات:

أعلن المرصد السوري، مقتل 16 شخصًا بينهم 3 جنود أتراك جراء انفجار بمدينة رأس العين شمال شرقي سوريا، وذلك بحسب ما ذكرته شبكة "سكاي نيوز عربية".

وتحتل تركيا أجزاءً من شمال سوريا بزعم محاربة التنظيمات الإرهابية في المنطقة.

وكانت الحكومة السورية أعلنت في أكثر من مناسبة رفضها لتواجد القوات التركية وميليشياتها في تلك المنطقة.