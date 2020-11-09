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السودان يعرب عن بالغ قلقه بشأن تطورات الأحداث في إثيوبيا

08:03 م الإثنين 09 نوفمبر 2020
السودان يعرب عن بالغ قلقه بشأن تطورات الأحداث في إثيوبيا

الفريق أول عبدالفتاح برهان

‎وكالات

‎عقد مجلس الأمن والدفاع السوداني، اليوم الاثنين، اجتماعًا بالقصر الجمهوري برئاسة الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي، وتطرق الإجتماع إلى عدة موضوعات من بينها تطورات الأحداث في إثيوبيا.

وقال اللواء ياسين إبراهيم وزير الدفاع السوداني، في تصريح صحفي اليوم، إن الخرطوم تنظر بقلق لما يجري في الجارة إثيوبيا.
وأكد أن السودان يدعو كافة الأطراف للتعامل بحكمة والإحتكام للحل السلمي وضبط النفس كما يعبر السودان عن قلقه البالغ مما قد يترتب جراء الإقتتال في إثيوبيا.

كما أكد على مواصلة السودان لجهود دعوة الأطراف على التوافق عبر التفاوض والحوار.

وحث المجتمع الدولي والإقليمي على القيام بواجباته تجاه استقرار الإقليم وتعزيز فرص السلام في إثيوبيا.

وقالت مصادر عسكرية، في وقت سابق من اليوم، إن الصراع في إقليم تيجراي الإثيوبي، حيث شنت القوات الاتحادية هجومًا بعد اتهام القوات المحلية بمهاجمة قاعدة عسكرية الأسبوع الماضي، أسفر عن مقتل مئات الأشخاص، حسبما نقلت وكالة رويترز.

وقال مسؤول عسكري في منطقة أمهرة المجاورة إن الاشتباكات أسفرت عن مقتل نحو 500 من قوات تيجراي بينما ذكرت ثلاثة مصادر أمنية أخرى أن الجيش الإثيوبي خسر المئات خلال دفاعه عن القاعدة.

عبدالفتاح البرهان مجلس الأمن والدفاع السوداني إثيوبيا

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