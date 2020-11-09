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تصريحات جديدة من وزير الخارجية الفرنسي عن الإسلام: حربنا ليست ضد الدين

07:48 م الإثنين 09 نوفمبر 2020
تصريحات جديدة من وزير الخارجية الفرنسي عن الإسلام: حربنا ليست ضد الدين

وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان

الرباط - (أ ش أ):
قال وزير الشؤون الخارجية الفرنسي، جان إيف لودريان، إن بلاده ليست ضد حرية المعتقد، مؤكدا أن حرب فرنسا "ليست ضد الدين الإسلامي الذي تحترمه، بل ضد الإرهاب والإيديولوجيات المتطرفة".
وأضاف لودريان، في تصريحات صحفية عقب مباحثات أجراها ونظيرة المغربي ناصر بوريطة اليوم الاثنين بالرباط، أنه جرى تفسير تصريحات الرئيس إيمانويل ماكرون بشكل خاطئ، نافياً أن تكون فرنسا قد أعلنت الدخول في حرب ضد الإسلام بل في مواجهة ضد التطرف والإرهاب.
ووصف الوزير العلاقة مع المغرب بـ"الاستثنائية"، مشيرا إلى أنه تطرق مع نظيره المغربي إلى قضايا متعددة ذات اهتمام مشترك.
وأشاد لودريان بدور المملكة المغربية في النزاع الليبي من خلال حوارات بوزنيقة، وهنأ المغرب على مجهوداته لإعادة الحوار السياسي الليبي تحت رعاية الأمم المتحدة؛ لكنه قال إن التفاؤل في ليبيا يبقى حذرا استنادا لتجارب دولية سابقة.

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جان إيف لودريان الرباط فرنسا الإرهاب

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